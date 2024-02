Intossicato dall’azoto che trasportava sul furgone: 29enne in ospedale

Un piacentino di 29 anni √® rimasto intossicato a causa dell’azoto probabilmente fuoriuscito dalle bombole che stava trasportando sulla vettura. √ą accaduto oggi, 26 febbraio, in via Decorati al valor civile a San Bonico, frazione di Piacenza, intorno alle 14. Stando ai primi accertamenti, il giovane era appena salito in auto dopo la pausa pranzo. Solo il tempo di percorrere qualche metro, poi lo svenimento. A dare l’allarme √® stato un vicino di casa. I soccorritori della Croce Bianca e i vigili del fuoco l’hanno trovato accasciato nell’abitacolo del furgone che, a quanto pare, era satura di azoto. Nel baule, infatti, sono stati trovati diversi serbatoi. Il giovane si √® ripreso dopo il trasporto in ospedale.