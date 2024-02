Una tonnellata di rifiuti raccolta dai consiglieri nella strada per Mortizza

Secondo appuntamento della raccolta di rifiuti in città da parte dei consiglieri comunali nell’ambito dell’iniziativa lanciata dalla portacolori della civica Per Piacenza, Claudia Gnocchi. Circa una trentina i presenti, tra i quali anche la presidente del Consiglio Comunale Paola Gazzolo e gli assessori Mario Dadati e Serenza Groppelli uniti a cittadini, rappresentanti di Iren e degli Alpini: armati di sacchi dell’immondizia e appositi strumenti, hanno ripulito la zona di strada per Mortizza dalla sede della GLS raccogliendo oltre una tonnellata di rifiuti in 200 metri.

“Il primo appuntamento era andato bene e ci siamo ripetuti anche in questa occasione nonostante ci fosse qualche persona malata che avrebbe voluto partecipare – ha commentato Gnocchi – vedo che questa idea sta piacendo, l’ho lanciata perché già nel periodo del Covid io e la mia famiglia andavamo a pulire nei fossi vicino a casa nostra e ho pensato di proporre la stessa cosa al gruppo consigliare. Abbiamo chiesto poi a tutta la cittadinanza perché la cura del territorio interessa chiunque, preoccupandoci di individuare le zone più periferiche dove c’è più sporco”.

Il prossimo appuntamento è in programma per domenica 24 marzo con ritrovo in via Stradiotti (altezza supermercato Aldi) dalle ore 9 alle 12.30.