Chimici e manager: studenti di Piacenza producono creme tra alambicchi e marketing

Pelle morbida, luminosa e vellutata. Solo con ingredienti naturali. Con questo obiettivo, gli studenti dell’istituto Isii Marconi di Piacenza – classe quinta A – hanno prodotto nuove creme nutrienti e protettive. I giovani hanno indossato il camice bianco, ma anche abiti imprenditoriali in senso ampio, nell’ambito del loro percorso per le competenze trasversali e l’orientamento.

Simulando la gestione di un’impresa e portando avanti l’esperienza in laboratorio, i ragazzi e le ragazze, una trentina in totale, in collaborazione con Federmanager, hanno ideato la composizione delle creme e si sono cimentati nella scelta della clientela a cui destinare il prodotto, il canale di distribuzione e di vendita e, infine, una vera e propria campagna pubblicitaria. Ed ecco la prova finale: intere classi sono state coinvolte nel test di applicazione e gradimento delle creme.

