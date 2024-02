L’uomo che ha sventato la rapina in un bar di via 24 Maggio: “Ho agito d’istinto”

“Ho agito d’istinto, non l’avrei mai fatto ma d’istinto ho reagito”. Sono le parole dell’uomo che, martedì 27 febbraio, ha sventato una rapina ai danni di una barista in via 24 Maggio. L’uomo, utilizzando una sedia, ha bloccato una rapinatrice che con un coltello stava minacciando la giovane barista puntandoglielo alla schiena.

La sconosciuta era riuscita ad arraffare il denaro dal registratore di cassa, circa 400 euro, e stava per uscire, quando è intervenuto il cliente che l’ha bloccata. Vedendosi in difficoltà e spiazzata dalla reazione dell’uomo, la donna ha gettato coltello e soldi ed è fuggita allontanandosi a piedi. Nel frattempo qualcuno ha dato l’allarme al 113. Pochi minuti dopo le volanti hanno setacciato la zona attorno a via 24 Maggio e fermato la presunta rapinatrice subito portata in questura. Le testimonianze raccolte dalla polizia avrebbero inchiodato la donna che ieri sera è stata arrestata per tentata rapina.