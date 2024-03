Aido Monticelli: Sisenna dopo tre mandati cede il testimone ad Antonelli

Il gruppo Aido Monticelli prosegue la sua attività con un solido bacino di volontari.

E’ stato recentemente nominato un nuovo consiglio direttivo: Angela Sisenna dopo tre mandati consecutivi, traducibili in dodici anni di presidenza, ha passato il testimone al neo eletto Gianfranco Antonelli, diventato così la nuova guida del gruppo.

Sisenna non abbandona la nave, anzi, ha rinnovato la propria disponibilità, accentando il ruolo di vicepresidente. Si aggiungono: Milla Tarenchi vicepresidente vicario, Enrico Scaravella amministratore, Lina Salvaderi segretaria e i consiglieri Emilia Cavagna e Luisella Rossi. Sono stati inoltre nominati consiglieri supplenti: Lorena Martani, Paola Lotteri, Elio Baistrocchi e Marco Ottolini.

I soci aderenti al gruppo Aido Monticelli sono circa 460. Coloro che scelgono di dare il proprio consenso alla donazione di organi, tessuti e cellule in occasione del rinnovo della carta d’identità, superano positivamente chi invece sceglie di opporsi.

Nel 2022, su 208 nuovi documenti rilasciati: in 155 hanno detto sì alla donazione (74,5 per cento) e in 53 hanno detto no (25,5 per cento). Nel 2023, su 281 nuovi documenti rilasciati: in 207 hanno detto si (74 per cento) e in 74 hanno detto no (26 per cento).