Maria festeggia 100 anni: fiori e brindisi alla Fondazione Verani Lucca

Cent’ anni non capita di festeggiarli tutti i giorni, ma quando arrivano, alla Fondazione Verani Lucca di Fiorenzuola, si organizza una festa, proprio come quella in onore di Maria Balduzzi. Il segreto per arrivare a cento anni non lo sa quale possa essere, però ci è arrivata, senza lasciare indietro bellezza, eleganza e simpatia.

A condividere con lei torta e brindisi, il figlio Claudio Stefani accompagnato dalla moglie, il sindaco di Fiorenzuola Romeo Gandolfi, il direttore del Verani Leonardo Mazzoli, il presidente Francesco Boscarelli e tutti gli ospiti del Verani.

“Ho iniziato presto a lavorare – ha raccontato Maria – le scuole non c’erano a Gropparello, paese in cui ho passato la mia gioventù, l’istruzione mi è stata possibile soltanto fino alla terza elementare. Nel corso della vita – ha proseguito Maria Balduzzi – ho fatto diversi lavori, da quelli di campagna, alla fabbrica, sono stata operaia alla De Rica per vent’anni, fino alla pensione nel 1982”.

Maria Balduzzi nel corso della sua vita, ha conosciuto l’amore, partito per la guerra e poi, una volta tornato, quello stesso amore, è diventato suo marito, col quale ha avuto due figli Claudio e Silvana Stefani.

Oltre al lavoro e alla famiglia, Maria non ha mai abbandonato le sue passioni: “Nel tempo libero, mi è sempre piaciuto prendermi cura dell’orto e del giardino di casa, così come cucinare, ascoltare musica, lavorare a maglia, leggere riviste e fare le parole crociate e quante ne ho fatte di parole crociate! – sorride”.

La festeggiata ha ricevuto diversi omaggi floreali e regali da parte dei familiari, del sindaco e del personale della struttura.