Studenti, piacentino nominato consigliere del portavoce nazionale

Tra i rappresentati delle Consulte studentesche che il 28 febbraio hanno incontrato a Roma il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, c’è anche il piacentino Riccardo Dallacasagrande. Il 18enne, allievo al quinto anno del liceo Colombini, è stato nominato come consigliere del portavoce nazionale degli studenti, Luca Santo.

“È un ruolo dell’Ufficio di coordinamento nazionale delle consulte, il massimo organo di rappresentanza a livello nazionale – spiega il piacentino -, io sono stato nominato consigliere del portavoce che è colui che parla con il ministro delle problematiche e rappresenta tutti gli studenti. Penso di essere il primo piacentino a ricoprire questo ruolo e penso di essere stato scelto perché sono al quarto mandato nella consulta e conosco bene il funzionamento e i regolamenti”.

Riccardo Dallacasagrande spiega che le istanze principali scelte per il mandato dell’Ufficio di coordinamento “riguardano il Ptco (Alternanza scuola-lavoro) per garantire maggiore sicurezza e il secondo tema è quello della rappresentanza per fare in modo che gli studenti abbiano un corretto dialogo con ministero e uffici scolastici provinciali”.

Facile immaginare per il futuro del giovane piacentino un ruolo in politica. “In realtà mi vedo più come tecnico che politico – precisa il 18enne -. Magari come funzionario di polizia o dei carabinieri”.