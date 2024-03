Maltempo, Luretta e Arda tornano a crescere: allerta arancione per domani

Continua a piovere e i livelli di fiumi e torrenti tornano a salire nel Piacentino. Ed è scattata l’allerta arancione per la giornata di domani, 3 marzo. Sono infatti in arrivo precipitazioni moderate e persistenti. A preoccupare è il pericolo di frane e piene. Il livello del Po potrebbe arrivare alla soglia dei quattro metri. Anche i torrenti sono in crescita con il Luretta e Arda sorvegliati speciali.

Per verificare i dati in tempo reale dello stato idrometeorologico si può fare riferimento al sito di Arpae.