Po in piena: raggiunti i cinque metri a Piacenza, allerta di 24 ore della Protezione civile

Continua a crescere il livello del fiume Po: alle 17 di lunedì 4 marzo, a Piacenza sono stati raggiunti i cinque metri, ovvero la soglia di attenzione. La situazione è costantemente monitorata da Aipo. “Per la giornata di martedì 5 marzo – si legge nell’allerta di Protezione civile – non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell’allertamento, tuttavia sono previste piogge deboli e sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale di breve durata, che potranno interessare l’intero territorio regionale. La criticità idraulica nella pianura di tutta la regione è riferita al transito della piena di Po, con livelli al di sopra delle soglie di attenzione”.

La piena del Grande Fiume rappresenta da sempre uno spettacolo affascinante. Tante le persone di passaggio che si sono fermate per guardare il Po e alcune sono arrivate appositamente.

Al Circolo degli Amici del Po, la barca ormeggiata a pochi metri dal ponte ferroviario, c’è grande fermento. Nel pomeriggio l’imbarcazione si è riempita di soci per godersi lo spettacolo che al momento non desta preoccupazioni particolari.

“Nel giro di poche ore si è alzato di oltre un metro – commenta Sandro Braghieri, tra i fondatori del circolo -, più tardi dovrò rimuovere tutti questi detriti che si sono accumulati”. Tanti i passanti che si sono fermati a guardare il Grande fiume.

Sul resto del territorio nella notte si è registrato un aumento significativo dell’Arda che ha quasi raggiunto la soglia rossa prima di iniziare a scendere. Nel pomeriggio la Protezione civile è intervenuta per alcuni allagamenti in zona Tavernago in Val Tidone.