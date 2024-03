Disordini post Feralpi-Sampdoria: i tifosi doriani scagliano sedie contro un bar

Qualche disordine è stato registrato domenica sera al termine della partita Sampdoria FeralpiSalò, disputata per la serie cadetta allo stadio Garilli. I tifosi doriani che hanno assistito alla vittoria della loro squadra per 3 a 1 alla fine della partita, dopo aver preso non poca pioggia, si sono riversati lungo corso Europa. Alcune decine di ultras si sono avvicinate ad un bar gestito da stranieri. Alla vista degli ultras che cercavano di entrare in buon numero, il titolare del bar avrebbe chiuso la porta.

Sedie contro il bar – L’esclusione dal pubblico esercizio ha suscitato il malumore dei tifosi doriani che hanno afferrato alcune sedie collocate all’esterno scagliandole contro la vetrina del bar. Il reparto mobile della polizia è subito intervenuto, ma i tifosi liguri si erano già calmati. Il risultato è stato quello di alcune sedie rotte, nessun contuso. Il gestore del bar da quanto si è appreso nella giornata di ieri non aveva sporto querela per danneggiamento. I tifosi liguri hanno quindi proseguito cercando un altro bar.

Circa tremila tifosi doriani a Piacenza – Per assistere alla partita con la FeralpiSalò erano arrivati a Piacenza circa 3000 tifosi sampdoriani e alcune centinaia erano arrivati da Salò. Il servizio d’ordine è stato curato dalla questura di Piacenza.