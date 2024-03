Entra in camera e si spoglia, lei lo prende a calci: trentenne assolto

Era entrato nella camera da letto di una sessantenne piacentina e si era abbassato i pantaloni, elogiando le proprie parti intime. La donna ha reagito prendendolo a calci e lui è fuggito. L’episodio, finito in un’aula di tribunale, era avvenuto a Piacenza nel 2020.

Accusato di tentata violenza era un trentenne marocchino per il quale la pm aveva chiesto due anni di pena, ma il collegio giudicante lo ha assolto perché “il fatto non sussiste”.

“Per gli approcci ognuno usa la testa che ha”, ha spiegato l’avvocato difensore, aggiungendo che il suo assistito dopo essere stato preso a calci se ne è andato senza insistere.