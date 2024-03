Il gruppo di protezione civile di Bettola diventa realtà, 15 persone iscritte al corso

Sono una quindicina gli aspiranti volontari di protezione civile che parteciperanno al corso di formazione del 16 e 17 marzo al termine del quale si potrà costituire il gruppo di Bettola. Potrà quindi concretizzarsi l’idea di costituire il gruppo di protezione civile di Bettola (appartenente alla Pubblica assistenza Valnure di Ponte dell’Olio).

Nel mese di novembre scorso un primo proficuo incontro a Bettola, dove Mauro Prati (responsabile operativo regionale della protezione civile Anpas e coordinatore settore protezione civile Pubblica assistenza Croce Bianca Piacenza), Giuseppe Marlieri (referente per il Coordinamento Anpas di protezione civile), Giorgio Villa ed Oreste Guglielmetti (coordinatori provinciali Anpas per la protezione civile), Emanuele Cazzola ( referente di protezione civile per la pubblica assistenza Valnure) avevano dato utili informazioni riguardo all’attività di protezione civile e all’importanza della presenza di volontari del posto nel territorio in cui si deve intervenire.

Il capogruppo di maggioranza consiliare bettolese, Alessandro Ferrari, ed il vicesindaco di Bettola, Luca Corbellini, hanno avviato il percorso che è giunto fino a qui in collaborazione con Anpas e Pubblica assistenza Valnure.

Il corso si terrà in due giornate: sabato 16 marzo dalle 8.30 alle 17.30 alla sede della Pubblica di Ponte dell’Olio in via Parri con un incontro dedicato alla teoria e domenica 17 marzo dalle 8.30 alle 13 a Piacenza presso la ex caserma dei vigili del fuoco in viale Dante Alighieri. Per chi è interessato è possibile iscriversi al corso fino all’8 marzo contattando il numero 348-2448255.