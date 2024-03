Castel San Giovanni, maxi incendio in una cascina: in fiamme deposito di rotoballe

Un maxi incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi (mercoledì 6 marzo) a Castel San Giovanni, all’interno di una cascina in Strada dei Conti, località Campo d’Oro. Le fiamme sono divampate all’interno di un deposito di rotoballe di fieno, per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castel San Giovanni insieme ai colleghi di Piacenza.