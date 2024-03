Incendio a Castel San Giovanni, continua il lavoro dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco dal pomeriggio di ieri, 6 marzo, sono impegnati a Castel San Giovanni a causa dell‘incendio divampato in un cascinale in località Campo d’oro. Nella notte è proseguito il monitoraggio mentre da questa mattina è partito lo smassamento del materiale incendiato.

Nell’area sono state ore di grande preoccupazione. È infatti scattato l’allarme per il pericolo che la densa colonna di fumo che si era alzata verso il cielo contenesse amianto. Il Comune attraverso la sua pagina Facebook ha subito invitato la popolazione a rimanere a casa. Poco dopo la sindaca Lucia Fontana ha firmato un’ordinanza per tutelare la salute pubblica. La popolazione è stata invitata in via cautelativa a non trattenersi all’aperto se non per necessità e, in tal caso, a indossare le mascherine. L’invito è anche a tenere chiuse le finestre. Nell’ordinanza si fa presente che nei pressi della cascina ci sono alcune abitazioni e che il fumo potrebbe spingersi verso il centro abitato. In attesa delle valutazioni di Arpae e Ausl su fumi e polveri, il Comune ha deciso d’intervenire d’urgenza.

Il Comune è in attesa della relazione tecnica.