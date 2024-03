Medicina del lavoro: arma di prevenzione contro malattie e infortuni

Sulla cultura della prevenzione c’è bisogno di un cambio di mentalità. Se ne è parlato a “Star bene”, la trasmissione dedicata alla salute condotta dalla giornalista Marzia Foletti in onda su Telelibertà. Sotto i riflettori il tema della medicina del lavoro a partire dalla situazione di Piacenza.

I numeri – “Nella nostra provincia sono stati denunciati 4.756 infortuni nel 2022 di cui il 10 per cento in itinere con il mezzo di trasporto e un 4 per cento in itinere senza mezzo di trasporto – sottolinea Giandomenico Tolomeo che è funzionario di vigilanza di Inail Piacenza – 188 sono stati i casi denunciati di malattie professionali”.

In quest’ottica, sottolinea Giuseppe Sergi, che è direttore di Prevenzione e Sicurezza Ambiente di Lavoro dell’Ausl di Piacenza, “la medicina del lavoro rappresenta la materia fondamentale da cui partire per gestire tutto ciò che riguarda la salute e sicurezza in azienda. Noi svolgiamo questa attività attraverso la vigilanza e l’attività di promozione della prevenzione. La cultura della prevenzione deve essere divulgata e diffusa perché è necessario cambiare la mentalità: ci deve essere un occhio di riguardo da parte di tutti”.

A fargli eco è l’oncologo Luigi Cavanna: “La medicina del lavoro riesce a fare una vera prevenzione – spiega – non è un dato trascurabile”. “La medicina del lavoro si rivolge a tutti i lavoratori – sottolinea Francesco Sabbadini, direttore della Medicina del Lavoro di Asia Group – la mia attività è quella del medico competente: io sono il consulente del datore di lavoro per garantire la salute dei lavoratori negli ambiti più disparati di lavoro, ottemperando i dettami della normativa e promuovendo una promozione di stili di vita salutari e di prevenzione delle malattie professionali ed extra-professionali”.

Importante anche il ruolo dell’Inail che, come spiega Roberta Bergamini, primaria della sede Inail di Piacenza, “nasce come la prima assicurazione obbligatoria in Italia per la tutela del cittadino in quanto lavoratore nei confronti del verificarsi di infortuni e malattie professionali”.

