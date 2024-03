Quattro stranieri accompagnati dalla polizia ai Centri per il rimpatrio

Quattro stranieri irregolari sono stati accompagnati dalla polizia ai Centri di permanenza per il rimpatrio di Milano e Gorizia. Si tratta di uomini di nazionalità marocchina e tunisina. Due di loro hanno terminato di scontare la pena al carcere delle Novate, nello specifico un 48enne marocchino ha espiato la condanna di otto anni per un omicidio commesso in provincia di Modena mentre l’altro era stato condannato a una pena di un anno e 6 mesi per l’ingresso illegale sul territorio dello Stato in quanto già destinatario di un provvedimento di espulsione.

Analoga attività è stata svolta nei confronti di un altro cittadino marocchino controllato dalle Volanti e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione. A suo carico risultavano diverse denunce per reati contro il patrimonio e, essendo privo di un valido titolo di soggiorno, è stato espulso e accompagnato al Cpr di Milano. Il quarto soggetto, invece, è stato segnalato dalla struttura ospedaliera presso la quale si era recato perché in evidente stato di agitazione. Anch’egli è risultato irregolare sul territorio ed è stato espulso con accompagnamento al Cpr.