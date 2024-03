Razzia in casa, inseguita per strada: donna condannata a quattro anni per rapina

Una donna residente in un campo nomadi di Milano è stata condannata a 4 anni per rapina. Nel marzo del 2019, insieme a una complice mai identificata, s’introdusse in un appartamento di via Emmanueli, a Piacenza, dove abitava un’anziana. Il furto si trasformò in rapina quando venne scoperta da una badante che tentò di bloccarla e lei, per divincolarsi, la graffiò. La rapinatrice venne inseguita per strada da una vicina di casa, all’epoca 69enne, e da un fruttivendolo. Aveva portato via monili d’oro raccolti dentro un sacco. Venne bloccata davanti alla piscina Raffalda e consegnata alla polizia. Oggi, 7 marzo, la sentenza.