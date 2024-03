Rubò due borse di merce da un market e aggredì un addetto: condanna a 5 anni

Un uomo di nazionalità romena è stato condannato a cinque anni per rapina. Nel novembre del 2019 tentò di uscire dal Penny Market di via Conciliazione, a Piacenza, con due borse piene di merce che non aveva pagato. L’addetto alla sicurezza lo fermò e lui reagì. Con l’uomo c’era la moglie che si divincolò, andò a prendere un cacciavite sull’auto e lo diede al marito. L’uomo brandì l’attrezzo contro il vigilante e riuscì a fuggire. Il vigilante scattò però una foto dell’auto in fuga e riprese il numero di targa, grazie al quale l’uomo venne identificato.