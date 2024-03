Pensare Contemporaneo: Italian podcast awards a Piacenza il 7 luglio

Tra i protagonisti del Festival del Pensare Contemporaneo ci saranno anche i vincitori del premio “Podcast dell’anno” e del premio assegnato dal pubblico (votato, nel 2023, da 70mila persone) in occasione dell’evento finale degli Italian Podcast Awards che si terrà a Piacenza il 7 luglio, di fronte a una platea di mille spettatori e in streaming online sui canali di Tlon.

Le categorie in gara – Sedici le categorie in gara, dalla B di “benessere” alla T di “True Crime”, per un fenomeno mediatico sempre più seguito: quasi 17 milioni di persone, secondo i dati Nielsen per Audible, nel 2023 hanno ascoltato un podcast. Tra i vincitori della scorsa edizione, Stefano Nazzi con “Indagini” da “Il Post” come podcast dell’anno, Luca Bizzarri per la categoria Comedy con “Non hanno un amico” per Chora Media, “Io ero il Milanese” di Mauro Plescia da RaiPlay Sound come miglior documentario, “in Antartide” di Andrea Bettini (RaiPlay Sound) per la sezione Green.

“Sono felice che Piacenza sia la casa degli Italian Podcast Awards – sottolinea il direttore filosofico del Festival Andrea Colamedici – perché il podcast rappresenta uno strumento culturale del contemporaneo, estremamente importante oggi per veicolare informazione, fare divulgazione, intrattenimento, cultura e per rendere ancora più orizzontale e trasversale la diffusione del sapere.”