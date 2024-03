“Certificati per finte malattie, truffe all’Inps”: le accuse per 37 operai della logistica

Avrebbero indotto i rispettivi medici di famiglia a emettere falsi certificati di malattia sulla base di dichiarazioni non vere e truffato l’Inps per aver percepito l’indennità di malattia.

È l’accusa che viene mossa a 37 lavoratori della logistica.

Si tratta per la gran parte di iscritti al sindacato SiCobas, alcuni dei quali nei giorni in cui si erano assentati dal lavoro per malattia avrebbero – secondo la Procura – partecipato a scioperi e manifestazioni davanti ai cancelli di Fedex-Tnt.

Ieri (venerdì) si è aperta l’udienza preliminare davanti alla giudice Francesca Gigli.

L’Inps ha depositato la costituzione di parte civile. L’udienza è stata rinviata per questioni tecniche (difetti di notifica per quattro imputati).

Gli imputati respingono le accuse: “Non ci sono prove, contiamo su un non luogo a procedere”, ha commentato l’avvocato Eugenio Losco.

L’ARTICOLO DI PAOLO MARINO SU LIBERTÀ