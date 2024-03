In viaggio con 10 grammi di eroina nascosti in auto: denunciati due giovani

Dall’atteggiamento insolito, due giovani di 37 e 39 anni hanno attirato l’attenzione della pattuglia dei Carabinieri, impegnati in quel momento nei controlli finalizzati a prevenire e reprimere i delitti inerenti al traffico e consumo di sostanze stupefacenti. Una volta perquisiti, l’attitudine iniziale è stata confermata: i due uomini portavano con loro 5 involucri in cellophane per un totale di 10 grammi di eroina. Nello specifico, due sacchetti contenenti circa 4 grammi sono stati trovati addosso al 39enne, mentre i rimanti al 37enne.

È successo venerdì 8 marzo verso l’ora di pranzo, quando i due giovani sono stati accompagnati in caserma e, dopo le formalità di rito, sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di droga. Circa nella stessa zona, il giorno prima in mattinata i carabinieri di Rivergaro nel corso di un servizio perlustrativo hanno fermato a piedi una donna di 49 anni, segnalata alla Prefettura di Piacenza perché trovata in possesso di alcuni grammi di marijuana.