La pioggia gonfia i torrenti, straripati molti canali e super lavoro per i vigili del fuoco

Attesa e segnalata da giorni, è arrivata nella notte una nuova perturbazione sulla provincia di Piacenza. Il livello dei fiumi è in rapido aumento: sotto controllo il Po, osservati speciali Trebbia, Nure, Arda e i torrenti Luretta, Riglio e Aveto. La diga del Brugneto sta tracimando in modo controllato.

Come prevedibile, super lavoro per i vigili del fuoco, intervenuti ad Albarola e Borgonovo per straripamento dei canali, mentre una colata di fango a Casino Agnelli rende inagibile la strada e minaccia la Statale 45 di Val Trebbia. A Rivergaro allagate alcune cantine.

A Cignano e Villanova, invece, rami caduti o pericolanti, mentre a Fiorenzuola problemi con un cavo dell’elettricità.

In città, rovinato lo Sbaracco, la vendita di prodotti a prezzo scontato che solitamente invade in centro storico. Pochi i piacentini in giro per fare shopping.

Per il pomeriggio è atteso un netto miglioramento, ma per la giornata di domani la Protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo, non tanto per le piogge, ma per i rischi idraulici e idrogeologici (frane e smottamenti) collegati al maltempo di queste ore.