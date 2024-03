Festa Granda a Ferriere in settembre, al via la macchina operativa

Riunione operativa a Ferriere con il gruppo alpini ed i vertici della sezione Ana di Piacenza per l’organizzazione della 73esima Festa Granda, il grande raduno degli alpini piacentini che si tiene ogni anno in un luogo diverso della provincia. E’ in calendario il 14 e il 15 settembre 2024.

Le Penne Nere si sono riunite in municipio con la sindaca Carlotta Oppizzi, il presidente della Sezione Ana Piacenza, Gianluca Gazzola, i due vice presidenti sezionali Ana, Antonio Mantova e Pier Luigi Forlini, il consigliere di vallata Lionello Scolari.

L’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTÀ