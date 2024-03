Il Gruppo San Vincenzo de Paoli ritorna con un torneo di Burraco per fare beneficenza

Una cena benefica e un torneo di Burraco sono le iniziative che il Gruppo di Volontariato Vincenziano San Vincenzo De Paoli e Santa Luisa di Marillac ha organizzato per raccogliere fondi destinati a sostegno delle persone bisognose.

Dopo un lungo periodo di stop, dovuto all’emergenza COVID-19, il Gruppo è ritornato con grande successo organizzando, prima una cena di beneficenza – che si è svolta il mese scorso nello splendido Salone degli Arazzi del Collegio Alberoni – e ancora sabato 9 marzo, con un torneo di Burraco a scopo benefico al Park Hotel di Piacenza.

L’ultima iniziativa, che si è svolta in un clima di festa e di solidarietà, ha visto la partecipazione entusiasta di numerosi appassionati del famoso gioco di carte. “Riprendere le nostre attività con un evento così significativo è per noi fonte di grande gioia e motivazione” – ha commentato la presidente del gruppo Donata Morini Musi. “Il torneo di Burraco è solo l’inizio di una serie di iniziative che abbiamo in programma per il prossimo futuro”- ha poi concluso la capogruppo.

Ai vincitori del torneo gli sponsor hanno consegnato vari premi, tra cui il primo offerto da Bulla Sport. Ma di fatto, il vero trofeo è stato il significativo contributo raccolto, destinato interamente a sostegno dei progetti di assistenza del Gruppo San Vincenzo De Paoli.

L’iniziativa solidale ha riscosso un notevole successo, tanto da spingere gli

organizzatori a considerare la possibilità di rendere il torneo di Burraco un appuntamento periodico, consolidando così una tradizione di solidarietà che possa crescere e rafforzarsi nel tempo.