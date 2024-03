Massi da tre tonnellate per la messa in sicurezza dell’argine di Marsaglia

Sono in corso, lungo le sponde del fiume Trebbia a Marsaglia, gli interventi di Anas per il ripristino e la messa in sicurezza dell’argine in corrispondenza del corpo stradale della statale 45, dove attualmente è in vigore un senso unico alternato, tra il km 85,100 e 85,350, in località Corte Brugnatella.

La strada statale era stata chiusa al traffico domenica sera, in via precauzionale, a causa delle intense precipitazioni atmosferiche delle ultime ore che avevano provocato l’ingrossamento del fiume Trebbia e alcuni smottamenti su un argine del corso d’acqua.

“Le attività riguardano il posizionamento di massi ciclopici – fa sapere Anas – che possono arrivare anche ad un peso di oltre tre tonnellate per la realizzazione di una nuova scogliera e garantire successivamente il ripristino in piena sicurezza della circolazione lungo statale e il ponte Marsaglia”.