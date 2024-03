Tentato furto in autosalone, disturbati dalle guardie giurate i ladri fuggono

Un tentativo di furto in una concessionaria d’auto si è verificato nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 marzo a San Nicolò. Disturbati dall’arrivo di una pattuglia di guardie giurate Sicuritalia i ladri sono fuggiti in auto a tutta velocità in direzione Sarmato. Sul posto sono intervenuti carabinieri, che hanno trovato la porta spaccata.

L’ipotesi è che i ladri cercassero le chiavi delle auto di lusso custodite nel salone per poi rubarle.