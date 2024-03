Scalo ferroviario per la logistica: da Castello rischia di finire a Parma

Ci sono aziende pronte ad utilizzare lo scalo ferroviario del polo logistico di Castel San Giovanni, ma se non si fa in fretta Parma si profila già come possibile alternativa. Questo è quanto è emerso a margine di un convegno ospitato da L. Transport, società presente da oltre un decennio nel polo logistico castellano.

“Castel San Giovanni e Piacenza – ha detto Luciana Ferrone, fondatrice e amministratrice di L. Transport, nonché presidente della commissione trasporti e logistica della Camera di Commercio Chieti Pescara, – sono snodi importanti. Convogliare qui le merci su ferro per poi fare l’ultimo tratto di strada su gomma, oppure proseguire verso i Paesi europei è una cosa da fare assolutamente, a patto di uscire dalla preistoria. Non dobbiamo più avere mezzi pesanti sulle autostrade, se non per percorrere l’ultimo miglio. Ora – ha precisato – dobbiamo capire se fare questo scalo a Castello, Piacenza oppure a Parma in virtù degli snodi che incontriamo”.