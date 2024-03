Ottone, perde il controllo della moto e viene sbalzato: ferito un 33enne

Pare abbia fatto tutto da solo il 33enne che stamattina, 16 marzo, mentre era intento a procedere in sella alla sua moto lungo la Statale 45 a Losso di Ottone ha perso il controllo della due ruote, finendo oltre il guardrail.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari dell’autoinfermieristica di Bobbio, la Croce Rossa di Marsaglia, l’elisoccorso di Parma e i vigili del fuoco. L’uomo, originario di Saronno in provincia di Varese, è stato portato all’ospedale Maggiore: nonostante i vari traumi riportati non sarebbe in pericolo di vita.