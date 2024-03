Alla Cattolica lunghi applausi per la lectio dell’imprenditore Cucinelli

“Sono venuto qui per voi giovani – le parole di Brunello Cucinelli -. Studiate poco. Io sono cresciuto in campagna, cresciuto in equilibrio con il creato. Ho passato 15 anni a discutere il cielo perché, non ci crederete, ma le stelle e la luna mi hanno sempre ispirato e adesso abbiamo ancora lo stesso bisogno di volgere lo sguardo verso il cielo”.

“All’Università ho dato solo un esame – ha proseguito -, ma frequentavo ogni giorno perché crescevo durante i dibattiti, le lezioni e gli incontri con i compagni. Per me è stato il bar l’università della vita”. Durante la Lectio magistralis Cucinelli ha citato anche i Promessi sposi invitando gli studenti a riscoprire la figura dell’Innominato: “Il San Paolo dei tempi moderni”. Non ascoltate più i vostri genitori quando vanno a contrasto con le vostre idee – prosegue con inconfondibile passione -. Non siate assillati dal dover creare per forza qualche cosa di nuovo. Io quando ho detto a mio padre che avrei iniziato a lavorare il cachemire lui mi rispose ‘non ho capito cos’è ma tua prova’”. “Io sono venuto qui ma voi domani mattina dovrete essere diversi – chiosa l’imprenditore -. Nel presente e nel futuro dovrete sapere rispondere al più grande problema dei nostri tempi: saper dare dignità economica e sociale agli operai dell’oggi e del domani”.

“Vale di più un’ora di studio o un’ora di pianto per amore non corrisposto? Ve lo assicuro vale di più l’ora di pianto – va avanti Cucinelli tra gli applausi divertiti dell’intero auditorium -. Anche perché se prendi 110 e lode ma sei un cog…ne, rimarrai sempre un cog…ne. Lavorate poche ore, ma siate concentrati e state lontani dallo Smart working – conclude l’imprenditore, rivolgendosi direttamente agli studenti -. Speranza e provvidenza fanno la differenza. Siate innamorati pazzi, rispettosi verso i genitori ma non accantonate i vostri desideri e le vostre ambizioni. Non abbiate paura dell’intelligenza artificiale che tanto più danni dei social non può fare”