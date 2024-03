Gragnano, la sindaca ai nuovi maggiorenni: “Siate sentinelle dei diritti”

“Grazie alla Costituzione, oggi abbiamo libertà e democrazia ma questa situazione non è eterna: potrà proseguire solo se noi tutti saremo sentinelle dei diritti e avremo cura della comunità nella quale siamo cresciuti”. È un invito alla politica, nel senso più alto del termine e non quello spesso degradato dai giochi e dagli interessi di partito, quello che la sindaca di Gragnano Patrizia Calza ha voluto fare ai nuovi maggiorenni del paese: a tutti è stata consegnata una copia della Costituzione, donata da Coop Alleanza 3.0, come viatico per il loro ingresso nel mondo delle responsabilità.

Tra tutti i nuovi maggiorenni, a raccogliere l’invito sono stati Giorgia Chiapponi, Mattia Cimmino, Alex D’Andrea, Niccolò Ghezzi, Gabriel Grifa, Asia Megna, Elisa Molinari, Elisa Montanari, Pietro Mozzarelli, Elisabina Pena, Alice Pezzoni, Matteo Poggioli, Nicolò Simino, Jaspreet Singh e Alessandro Morganti. E a dare il buon esempio di cosa significhi impegnarsi per la comunità, sono intervenuti i rappresentati delle più importanti associazioni di volontariato del paese: Ernesto Torretta (Polisportiva e Pro loco Gragnano), Alberto Barbieri (Avis), Umberto Morelli (Mcl), Gigi Guarnieri (Associazione Michele Isubaleu), Marco Dotti (Anspi Casaliggio) e Paola Molinari (Anspi Madonna del Pilastro) assieme a Paola Rossi (Coop Alleanza 3.0).