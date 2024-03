Unione nazionale Pro loco d’Italia: Angelo Laface è il nuovo presidente

L’Unpli ha rinnovato il suo direttivo. Angelo Laface, tesoriere della Pro loco di Castel San Giovanni, è il nuovo presidente del comitato provinciale Unpli, Unione nazionale Pro loco d’Italia. “Ci impegniamo a promuovere azioni di condivisione, collaborazione e comunicazione reciproca per definire una rete di sostegno reciproco e di lavoro sinergico tra tutti i volontari” dice il neo presidente. L’obiettivo è cioè quello di far dialogare maggiormente le singole Pro loco. Entrano nel nuovo direttivo, in carica fino al 2028, anche Luca Albano, Cristian Bionda, Andrea Braghieri, Luigi Antonio Bravi, Andrea Cornelli, Giuseppe Ghezzi, Anna Maria La Placa, Andrea Sozzi.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ