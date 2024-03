Terrorizzava i residenti di via Scalabrini: 43enne nigeriana rintracciata e rimpatriata

Era stata rintracciata dalle Volanti della questura di Piacenza in seguito alla segnalazione, da parte del Centro Caritas di via San Vicenzo, di una lite tra due donne. A suo carico pendevano numerose notizie di reato per lesioni, minacce e interruzione di pubblico servizio. Si tratta di una cittadina nigeriana di 43 anni, già segnalata dai residenti in via Scalabrini e nelle zone adiacenti per situazioni di degrado e disturbo della quiete pubblica riconducibile proprio alla presenza della donna che, oltre a recare un continuo disturbo nelle ore notturne, in diverse occasioni aveva assunto nei confronti dei passanti – anche anziani – atteggiamenti aggressivi e minacciosi.

Inoltre, la 43enne era già destinataria di un decreto di espulsione e non avendo mai ottemperato all’ordine del questore di allontanarsi dal territorio nazionale è stata condannata nel 2022 con l’espulsione disposta dal giudice.

Per questo motivo la donna è stata accompagnata al Cpr di Roma (Centro di permanenza per il rimpatrio): verrà espulsa dal nostro Paese.