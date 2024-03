Associazione Bottigelli, nuovi aiuti alle famiglie in povertà: donati 77 buoni spesa

L’Associazione William Bottigelli dona 77 buoni spesa da cinquanta euro alle famiglie in difficoltà in carico ai servizi sociali del Comune di Piacenza. La consegna è avvenuta in municipio alla presenza dell’assessora Nicoletta Corvi e del portavoce dell’associazione Mario Chitti, oltre a Elena Soressi di Conad Sapori e Dintorni, Paola Poggi dell’unità operativa minori del Comune e del commerciante Valter Bulla.

Le tessere prepagate, spendibili nei punti vendita di Conad Sapori e Dintorni, verranno consegnate a famiglie con minori in carico al Comune: attualmente sono 3.738 gli under 18 seguiti dai servizi, di cui quasi 500 nuovi casi. “Abbiamo oltrepassato i 22 anni dalla nostra fondazione e contiamo più di 400 soci – sottolinea Chitti – siamo impegnati sia nel sostegno alle famiglie e ai bambini sia nelle missioni internazionali in Africa e Sudamerica. Facciamo beneficienza in maniera seria e con grande onestà”.

“Ormai è una tradizione questa collaborazione fra associazione e Comune – spiega Corvi – ringraziamo non solo per la consegna di questi buoni spesa, ma anche per altri interventi destinati a sostenere i minori con fragilità sanitarie importanti. Si tratta di servizi indispensabili per noi e la disponibilità dell’associazione è davvero preziosa”.