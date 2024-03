Cure palliative, nasce la nuova associazione “Hospice di Borgonovo”

Dopo 18 anni di attività, tutta a favore della Casa per le cure palliative di Borgonovo, l’associazione Amici dell’hospice a fine 2024 si scioglierà e cederà il testimone ad un’altra realtà. Si tratta dell’associazione Hospice di Borgonovo la cui struttura, ente del terzo settore, le consente una maggiore operatività, soprattutto nel campo della raccolta fondi.

Nel nuovo ente entrano diverse realtà tra cui gli Amici di Fontana, Castello Immagini, la Proloco Strà e Trevozzo e l’Associazione Assistenza delle piccole cose.

“L’hospice – si legge in una nota congiunta delle due realtà che stanno compiendo il passaggio di testimone – è cresciuto sia in termini di servizi, sia in termini di qualità di cure erogate. Di conseguenza, sono aumentati i bisogni e in poco tempo si è arrivati alla consapevolezza che sarebbe stata necessaria un’associazione più grande a sostegno dell’hospice di Borgonovo, che avesse caratteristiche strutturali di un Ente del terzo settore, che fosse in grado di rispondere anche ai bisogni economici del servizio, in cui le realtà associative di ogni comune del distretto di Ponente potessero trovare posto a sostegno come soci”.

L’associazione Amici dell’hospice continua la sua attività fino a fine anno, anche per chiudere le pratiche amministrative e consentire il passaggio di consegne.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’