In arrivo “Rotary Expo”: una mini fiera su ambiente e pace nella chiesa di Sant’Agostino

Si chiama “Rotary Expo” la nuova iniziativa in programma sabato 23 nella ex chiesa di Sant’Agostino dalle 9.30 alle 18. Ambiente e pace sono i due temi su cui si focalizza la giornata presentata in municipio dagli assessori Francesco Brianzi e Serena Groppelli. A promuovere l’iniziativa, patrocinata dal Comune, sono i distretti Rotary 2050 e 2072 coi governatori Luigi Maione e Fiorella Sgallari, oltre a Interact e Rotaract e a “Creiamo speranza nel mondo”.

“L’idea è nata più di un anno fa con Maione – spiega Sgallari – per noi è una fiera dei progetti, ma anche dell’amicizia e del bene: sarà una festa nella quale mostreremo cosa abbiamo fatto, ma anche in cosa continuiamo a impegnarci anche con i giovani”.

Tiziana Meneghelli, assistente del governatore Rotary 2050, sottolinea come “l’evento gioca sulla parola “Expo” perché, oltre a essere un’esposizione lega tutti i Rotary che sono vicini al Po”. Fra gli ospiti della giornata del 23, ci sono la vedova dell’ambasciatore ucciso in Congo Luca Attanasio, Zakia Jeddiki e la past consigliera Rotary International Valarie Wafer. L’evento prevede due convegni: uno alla mattina dedicato all’ambiente e uno al pomeriggio sulla pace. Fra i due momenti ci sarà la consegna del premio “Service about self”.