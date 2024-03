Nuove strisce in via Venturini, la rivolta dei cittadini: “Dimensioni assurde”

Per chi è di piccola taglia la scelta è più ampia, per le “oversize” invece ci sono solo un paio di opzioni. Non parliamo di abiti, ma dei parcheggi a strisce blu di via Venturini: ridisegnate da pochi giorni, mostrano vistosissime discrepanze nelle dimensioni.

Non occorre essere geometri per accorgersene, dato che la differenza balza già all’occhio: basta notare come in un unico spazio stiano comodamente parcheggiate una cinquecento e un’altra utilitaria, mentre in un altro stallo anche una Panda vada stretta. Poco più avanti un furgoncino è stato costretto a occupare un parcheggio e un “quarto” di un altro posto, lasciando così il resto inutilizzabile. Metro alla mano, effettivamente le differenze diventano realtà: non è un effetto ottico, alcuni posti misurano tre metri, altri ne contano sei. La situazione è balzata subito all’occhio di alcuni cittadini che hanno definito la situazione “imbarazzante”.

Fra l’altro, un decreto del presidente della Repubblica, il numero 495 del 16 dicembre 1992, impone le misure minime per la realizzazione dello stallo assegnato a una automobile: sono 4,50 metri per 2,30 metri, ma nella pratica si prevede solitamente un’area di 5 metri per 2,50.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTÀ