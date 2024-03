Tragico scontro sull’autostrada del Sole, due vittime: traffico deviato sulla A21

Un tragico incidente stradale si è verificato nella prima mattinata di venerdì 22 marzo sull’autostrada A1 nella tratta compresa tra Piacenza sud e Basso Lodigiano. Nello scontro sono rimasti coinvolti 2 camion ed una vettura, due persone sono decedute e una è rimasta gravemente ferita

il traffico è bloccato con 6 km di coda a partire dalla diramazione per Fiorenzuola. In coda si è verificato un altro incidente al km 56 nel quale sono rimaste coinvolte due auto ed un camion.

“A chi viaggia verso Milano, consigliamo di seguire le indicazioni per la diramazione per Fiorenzuola e successivamente la A21 Piacenza-Brescia e A4 Milano-Brescia in direzione di Milano – spiega la società Autostrade – . Per le lunghe percorrenze e per chi è diretto a Milano, consigliamo di percorrere la A22 Brennero-Modena e la A4 Milano-Brescia. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.

L’ingresso di Piacenza Sud in è’ chiuso al traffico in entrambe le direzioni.

Entrata consigliata verso Milano: Basso Lodigiano su A1 Milano-Napoli.

Entrata consigliata verso Piacenza Sud / Bologna: Fiorenzuola su A1 Milano-Napoli.