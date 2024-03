Furto al bar: piacentina derubata della borsetta mentre fa colazione

Derubata della borsetta mentre fa colazione al bar. È costato caro il caffè a una piacentina che ieri mattina, 22 marzo, si è vista scippare la borsetta in un pubblico esercizio di via Roma a Piacenza. I ladri sarebbero due uomini stranieri – apparentemente sudamericani – di mezza età dileguatisi dopo il furto. La piacentina si è accorta dopo pochi minuti che la borsa era sparita, ma dei due malviventi nessuna traccia.

Andiamo con ordine: ieri mattina una piacentina va in un bar di via Roma per fare colazione. È il locale che frequenta abitualmente e in quel momento ci sono diversi clienti. Si siede a un tavolino, ordina un caffè e appoggia la borsetta su una sedia vicina. Poco dopo nel locale entrano due uomini: si mettono davanti al bancone, guardano la vetrina piena di brioches e poi escono. Dopo poco però rientrano: chiedono ai baristi una brioche e successivamente prendono la porta. Insieme a loro però prende il volo anche la borsetta dell’ignara cliente con carte e documenti. In un paio di minuti la piacentina si accorge della sparizione della borsetta: dei ladri però non c’è più nessuna traccia, sembrano scomparsi. Alla cittadina non è rimasto altro da fare che chiamare le forze dell’ordine per segnalare il furto.