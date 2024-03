Tour de France, Piacenza celebra la tappa di luglio con Brumotti e 400 bambini

Il benvenuto al Tour de France lo hanno dato loro, tutti rigorosamente con la maglia gialla e già nello spirito della manifestazione. Oltre 400 bambini hanno partecipato alla manifestazione “Aspettando il tour” che a cento giorni di distanza dalla partenza della terza tappa che avverrà a Piacenza, ha trasformato piazza Cavalli in un maestoso “teatro umano”.

tour de france, la scritta “piacenza” di 400 bambini

I piccoli si sono disposti alla perfezione per formare le scritta “Piacenza” vista dall’alto e ripresa con il drone per accogliere nel miglior modo possibile la corsa ciclistica più famosa del mondo. Un grande applauso della piazza colma di cittadini li ha salutati, appena prima di un altro momento molto apprezzato dai giovani protagonisti: l’arrivo in città di Vittorio Brumotti, popolare inviato di Striscia la Notizia e campione di bike trial che con la sua simpatia e le evoluzioni sulle due ruote ha conquistato tutti. L’imbrunire ha infine portato un’altra sorpresa nel salotto di Piacenza: il videomapping che colorerà di giallo e farà vivere l’attesa del Tour fino al 1° luglio, proiettato sulla facciata di palazzo Gotico per far sapere al mondo che Piacenza c’è.