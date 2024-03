A Gragnano completati i lavori per viabilità esterna al nuovo palazzetto dello sport

In attesa che il nuovo palazzetto dello sport di Gragnano, già concluso da tempo, venga ufficialmente inaugurato, sono ormai arrivati alla fine anche i lavori di completamento della viabilità esterna alla nuova struttura, con la creazione di nuove strade di accesso. A suggellare la fine dell’opera ci ha pensato nei giorni scorsi l’assessore regionale al bilancio Paolo Calvano, in visita al paese: la Regione, infatti, è stata la principale finanziatrice dei lavori, con un contributo di 201mila euro.

L’intervento ha riguardato principalmente la realizzazione di un nuovo stradone di collegamento tra l’area della palestra (attigua alle scuole del paese) e via Caselle: un nuovo acceso tra i campi che avrà lo scopo primario di evitare una promiscuità con le stesse scuole. Chi in futuro vorrà raggiungere il palazzetto – privati o associazioni sportive – potrà farlo dalla nuova strada ed evitare così di attraversare l’area delle scuole: questo permetterà anche l’utilizzo della struttura al di fuori degli orari di apertura del plesso. Per gli studenti, l’accesso al palazzetto resta sempre garantito: pur separato dalle scuole con una recinzione, c’è un cancelletto di accesso che può essere chiuso all’occorrenza. La cifra è servita poi a realizzare il nuovo cancello di accesso alla struttura e la normale viabilità attorno al palazzetto: strade, parcheggi (presto saranno tracciati i posti auto sull’asfalto), disimpegni ed aree verdi. Un’area rimarrà al momento a prato: potrebbe in futuro servire per ospitare un campo da gioco outdooor.