Incidente a Podenzano: auto finisce contro un albero, conducente ferito

Incidente nella mattinata di domenica 24 marzo in via XXV aprile a Podenzano. Per cause da accertare, poco prima delle 8, il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo che è finito contro un albero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Il conducente è rimasto ferito ma non ha riportato gravi conseguenze.