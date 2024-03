Mensa Caritas di Piacenza chiude dopo l’ennesima lite, Idda: “Ci vuole rispetto”

La mensa della Caritas di via San Vincenzo a Piacenza chiude i battenti. È comparso un avviso sulla porta della struttura: “In seguito ai gravi episodi di violenza delle ultime ore, non riuscendo più a garantire la sicurezza di ospiti e volontari, la mensa della fraternità resterà chiusa fino a data da destinarsi”.

PERCHÈ LA MENSA CARITAS DI PIACENZA CHIUDE

A commentare la vicenda Mario Idda, direttore Caritas: “Occorre rispetto per i volontari che vengono qui, per chi lavora qui, per le persone che vengono qui, nessuno deve rischiare la propria incolumità”. La mensa in via San Vincenzo ha chiuso nei giorni scorsi in seguito all’ennesima lite, conclusasi con la corsa in ambulanza all’ospedale per due “rissosi”. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia e un paio di ambulanze.