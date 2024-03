Perseguita la vicina e tenta di darle fuoco alla casa: 53enne condannato a due anni

Nei giorni scorsi un 53enne piacentino è finito in tribunale con l’accusa di aver perseguitato una vicina di casa. L’uomo, stando alla ricostruzione, avrebbe cercato di dare fuoco alla sua abitazione, minacciandola e colpendola al volto con una pietra. L’imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di stalking: il giudice gli ha così infitto due anni di pena, accogliendo però l’istanza degli arresti domiciliari avanzata dall’avvocato difensore. I fatti discussi in aula erano avvenuti in una frazione di Bobbio dalla fine del 2021 all’agosto del 2023.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ