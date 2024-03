Accende il camino e si ustiona con il ritorno di fiamma, 48enne all’ospedale

Incidente domestico a Rustigazzo. Ricoverato all’ospedale di Parma per ustioni di primo e di secondo grado un uomo di 48 anni residente nella frazione di Lugagnano, in località La Stalla.

Accende il camino con l’alcol: ustioni nel 50% del corpo

Il 48enne, secondo le prime ricostruzioni era intento con l’utilizzo di alcol ad accendere il fuoco nel camino domestico quando il ritorno di fiamma gli ha provocato le ustioni nel 50 per cento del corpo. Sono stati subito avvisati i soccorsi, a intervenire con l’auto infermieristica i sanitari del 118 di Roveleto e anche l’ambulanza della Pubblica assistenza di Lugagnano. Mobilitata l’eliambulanza di Parma allertata dalla centrale operativa del 118, ma per le cattive condizioni meteorologiche il mezzo aereo è stato fatto rientrare all’eliporto. Sul posto si è recata l’automedica del pronto soccorso di Fidenza.

L’uomo trasferito all’ospedale Maggiore di Parma

L’uomo ferito, dopo essere stato medicato in loco, è stato trasferito in ambulanza all’ospedale Maggiore di Parma per ricevere le opportune terapie. Stando alle informazioni sin qui raccolte, il 48enne non risultava fortunatamente in pericolo il vita.