Si scaglia contro gli agenti a calci e morsi, fermato con la pistola elettrica

Ubriaco e probabilmente sotto l’effetto di droga, un trentenne piacentino ha aggredito gli agenti di polizia, colpendoli con calci e pugni, addirittura morsicandone uno.

È accaduto nel pomeriggio di oggi, sabato 30 marzo, in via Radini Tedeschi, a Piacenza.

Tutto è partito dalla segnalazione di alcuni passanti, che hanno visto l’uomo (sembra non nuovo a questi episodi) in forte stato di agitazione sul marciapiede a bordo strada e hanno chiamato il 118. Gli operatori sanitari, una volta sul posto, hanno però chiesto l’intervento della polizia.

MORSI Agli agenti, che usano la pistola elettrica

Il 32enne si però scagliato contro gli agenti, ferendone due, uno addirittura morsicato alla mano. Per placare la furia dell’uomo è stato necessario utilizzare la pistola elettrica.

Alla fine è stato portato al Pronto soccorso per verificare le sue condizioni, stesso destino per i due agenti feriti. La sua posizione sarà poi vagliata dalla questura.