Torna l’ora legale: si perde un’ora di sonno ma le giornate saranno più lunghe

Con il ritorno della primavera, come ogni anno, torna anche l’ora legale.

Nel 2024 il passaggio dall’ora solare è previsto per la notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo, data che coincide con la giornata di Pasqua 2024.

L’appuntamento è fissato alle 2 di notte di sabato 30 marzo. Si dovrà spostare in avanti di un’ora la lancetta degli orologi, in particolare quelli di tipo analogico, da muro o da polso, che necessitano di un intervento manuale. Per i dispositivi elettronici connessi a una rete internet, come smartphone, tablet, smartwatch, computer, l’aggiornamento è automatico.

I VANTAGGI DELL’ORA LEGALE

L’arrivo dell’ora legale permette di avere un’ora di luce solare in più durante il giorno (anche se, tecnicamente, un’ora in meno di sonno nella notte del passaggio).

Tra i vantaggi che porta questa operazione, troviamo un notevole risparmio nel consumo energetico legato all’illuminazione elettrica: grazie all’arrivo della bella stagione, infatti, vengono sfruttate maggiormente le ore di luce naturale.

Tra gli altri punti a favore di questo spostamento anche i numerosi effetti benefici sulla salute, per esempio sull’umore in generale.

L’ora legale rimarrà in vigore fino al 27 ottobre, quando si ritornerà all’ora solare spostando le lancette indietro di un’ora.