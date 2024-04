Tutor, bilancio positivo anche nel 2023: oltre 2mila persone attive nei percorsi dell’ente

L’andamento di Tutor si è confermato positivo anche nel 2023. Il Consiglio di amministrazione dell’ente di formazione professionale di proprietà dei Comuni di Piacenza e Fiorenzuola, ha approvato il 27 marzo scorso il progetto di bilancio d’esercizio dell’anno 2023, con un volume d’affari di oltre 2,6 milioni di euro.

“La società ha consolidato i propri percorsi e la propria presenza sul territorio nelle reti per il lavoro con altri enti di formazione ed istituzioni, coinvolgendo numerose aziende del territorio”, ha sottolineato il presidente di Tutor Gian Paolo Tosi Ricci Oddi. “L’impatto sul territorio ha visto coinvolte oltre duemila persone, dall’orientamento alla formazione alle politiche attive per il lavoro”, ha aggiunto.

Le attività svolte dall’ente

Nel corso del 2023, le azioni principali dell’ente di formazione hanno riguardato le politiche relative all’antidispersione scolastica, al successo formativo e all’alternanza scuola-lavoro, consolidati grazie all’offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale finanziati dalla Regione Emilia-Romagna.

Inoltre, sono state valorizzate le politiche relative all’inclusione socio-lavorative delle persone a rischio di esclusione del mercato del lavoro (disoccupati di lunga durata e nuove povertà) e le politiche relative agli interventi, attraverso attività collegate al collocamento mirato delle persone disabili e il sostegno alle scuole in materia di disabilità.

GLI ALTRI PERCORSI PROPOSTI

“Nell’ultimo anno una particolare attenzione è stata dedicata al settore del digitale e della transizione ecologica, con percorsi formativi dedicati a disoccupati ed occupati, oltre a percorsi di formazione in ambito socio-sanitario e regolamentati”, sottolinea il direttore di Tutor Mirco Portami. “Negli ultimi anni vi è stata una evidente programmazione equilibrata e sostenibile, nonché al servizio delle persone”, ha concluso.

Nelle prossime settimane i due Comuni soci saranno chiamati in assemblea per approvare il bilancio 2023 e per rinnovare le cariche sociali dell’organo amministrativo e organo di controllo.