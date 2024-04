Un malore si è portato via Giorgio Picchioni, fotografo e amico degli alpini

Un malore improvviso ha portato via Giorgio Picchioni, 76 anni, molto conosciuto a Piacenza e provincia per la sua passione per la fotografia.

Picchioni se n’è andato nel pomeriggio di domenica 7 aprile, quando – una volta uscito dalla propria abitazione a Rottofreno – è stato colto da un infarto che non gli ha lasciato scampo. Il primo ad arrivare sul posto è stato l’amico Franco Scepi, noto artista piacentino.

Grande amico degli alpini, Picchioni non mancava quasi mai alle varie iniziative organizzate in provincia dalle penne nere, che seguiva con passione e sempre con la macchina fotografica tra le mani.