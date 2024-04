Università, a Piacenza si è insediato il tavolo di coordinamento

Si è insediato il Tavolo di coordinamento del Protocollo Atenei a Piacenza.

Anche l’assessora alla Scuola, Università e Ricerca della Regione Emilia Romagna, Paola Salomoni, ha partecipato in Municipio, accanto alla sindaca Katia Tarasconi, alla prima riunione del Tavolo di coordinamento istituito, come previsto, dal Protocollo d’intesa tra il Comune di Piacenza, gli atenei aventi sede in città – Università Cattolica del Sacro Cuore, Politecnico di Milano, Università di Parma – e il Conservatorio Nicolini.

L’ORDINE DEL GIORNO

Tra i temi all’ordine del giorno, i finanziamenti regionali per l’attrazione e la permanenza dei talenti, approvata nel febbraio 2023 dall’Emilia Romagna e oggetto, negli ultimi mesi, di due bandi per la sperimentazione di servizi e progetti di accoglienza e incentivazione al trasferimento, sul territorio, di figure ad elevata qualificazione e specializzazione.

“L’occasione del confronto diretto con l’assessora Salomoni – sottolinea l’assessore a Università e Ricerca del Comune di Piacenza, Francesco Brianzi – è stata preziosa, proprio in considerazione dell’obiettivo fondamentale con cui è stato siglato alcune settimane fa il Protocollo alla presenza del Ministro Bernini e del presidente Bonaccini, ovvero la condivisione di progetti e iniziative che valorizzino la comunità accademica piacentina, ponendo sempre in primo piano l’attenzione agli studenti e il loro coinvolgimento. Sappiamo che tutti gli Atenei hanno presentato la propria candidatura in risposta ai recenti bandi regionali, potendo contare sulle attestazioni di stima e sostegno dell’Amministrazione; aspettiamo con entusiasmo di vedere come le nuove opportunità destinate alle Università potranno integrare l’attuazione, già partita, del progetto comunale Stay Jude”.

Parole di apprezzamento per il Protocollo d’intesa sono state espresse anche dall’assessora Salomoni, che ha ribadito “il pieno appoggio della Regione a tutte le attività e le sinergie che le realtà accademiche presenti a Piacenza realizzeranno per consolidare l’identità universitaria della città. L’investimento di risorse che l’Emilia Romagna ha messo in campo per coltivare e far crescere i giovani talenti, supportandone il raggiungimento di nuovi traguardi, è il riconoscimento del ruolo trainante che lo studio, la cultura, la ricerca e l’alta formazione devono avere nel guidare lo sviluppo sostenibile, come punto di riferimento e motore di innovazione”.

Presente alla riunione, stamani, anche l’assessora all’Urbanistica Adriana Fantini. Tra le istanze di cui si è riaffermata la priorità, l’impegno per incrementare la disponibilità di servizi residenziali di qualità destinati agli studenti, anche attraverso progetti di partenariato pubblico-privato.

“L’incontro odierno – commenta la sindaca Tarasconi – segna fattivamente l’inizio di un percorso ambizioso di collaborazione, che promuove una visione comune non solo grazie al reciproco ascolto tra l’amministrazione e ciascuna delle istituzioni universitarie aderenti, ma in primo luogo favorisce il dialogo tra gli atenei stessi, che è molto bello veder lavorare insieme per obiettivi strategici in cui tutti ci riconosciamo”.

Al Tavolo sono intervenuti, inoltre, il prorettore del Polo territoriale del Politecnico di Milano Dario Zaninelli, il professor Francesco Timpano, delegato dal rettore Anelli per l’Università Cattolica del Sacro Cuore, il prorettore vicario dell’Università di Parma Fabrizio Storti e il vice direttore del Conservatorio Nicolini Marco Alpi, nonché il dirigente comunale del Settore Piacenza 2030 Dario Pietro Naddeo.