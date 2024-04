“Piacenza partecipa”: saranno i cittadini a proporre miglioramenti per la città

I cittadini saranno gli artefici diretti di ciò che vorranno per migliorare la città. Partirà sabato 13 aprile, con l’assemblea pubblica che si terrà alla biblioteca Passerini-Landi, il primo incontro di “Piacenza partecipa”, il bilancio partecipativo avviato dal Comune di Piacenza in collaborazione con Pares, Ufficio Scolastico Provinciale e CSV Emilia. Si tratta di un innovativo strumento di partecipazione che permetterà alla cittadinanza di decidere come utilizzare una parte della spesa per investimenti del bilancio comunale: in tutto 210mila euro che serviranno per finanziare almeno sette progetti pensati per migliorare e rigenerare gli spazi pubblici. Possono partecipare tutti i residenti del Comune di Piacenza che abbiano compiuto almeno 16 anni e che lavorino, studino e svolgano attività di volontariato a Piacenza.

Quali progetti possono concorrere

I progetti devono essere di interesse pubblico e riguardare aree potenzialmente accessibili da tutta la cittadinanza. Le proposte non devono inoltre essere in conflitto con progetti preesistenti né con strumenti di pianificazione territoriale già approvati.

Gli interventi possono comportare solo spese per investimenti in opere pubbliche o per l’acquisto di beni durevoli. Non sono quindi ammesse spese per servizi, consulenze, attività professionali o lavorative.

Infine, saranno premiate, con una maggiorazione del 10% sui voti ottenuti, le proposte con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e alla transizione ecologica.

Il costo stimato degli interventi deve essere compreso tra i 20mila e i 30mila euro IVA inclusa. Saranno finanziati i progetti più votati, con il limite di due progetti

per ciascuna delle 7 zone in cui è stata suddivisa la città.

chi può partecipare

Tutta la comunità potrà sottoporre il proprio progetto. Il percorso, infatti, vuole essere un’occasione di confronto per progettare e scegliere in modo più condiviso gli interventi da realizzare per migliorare gli spazi pubblici.